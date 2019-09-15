Проект госбюджета-2020 предусматривает 380 млрд грн заимствований

Проект государственного бюджета на 20202 год предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов… Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать", - сказала Макарова в ходе пресс-брифинга в воскресенье.

По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В 2020м платежи по госдолжу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.