Экономика

23:59 14.09.2019

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

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Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о расторжении договора ФГИ с "ЕСУ" о покупке "Укртелекома"

Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества (ФГИ) и отменил решения судов низших инстанций, отказавших в удовлетворении иска ФГИ к ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании $81,9 млн пени за просрочку исполнения обязательств по исполнению инвестпрограммы.

В своем постановлении от 28 августа Верховный суд подчеркнул, что в решениях судов первой и апелляционной инстанции не усматривается, на основании каких именно доказательств суды пришли к выводу об осуществлении инвестиций именно на сумму $450 млн.

"Ссылаясь на наличие в материалах дела сметы инвестиций ООО "ЕСУ" на каждый год, суды не обратили внимания, что указанные документы касаются инвестиций/расходов "Укртелекома", а не "ЕСУ". Учитывая неустановление судами предыдущих инстанций всех обстоятельств дела, которые необходимы для правильного разрешения данного спора, решение и постановление в части первоначального иска подлежит отмене, а дело -направлению на новое рассмотрение", - резюмировали в Верховном суде.

Как сообщалось, в августе Исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед Ощадбанком.

ФГИ подал в суд иск о расторжении договора с "ЕСУ" в середине мая 2017 года, требуя также взыскать 2,17 млрд грн пени. К делу в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Ощадбанк (Киев), в залоге у которого находится указанный пакет акций "Укртелекома".

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ФГИ и решил вернуть 92,791% пакет акций "Укртелекома" в государственную собственность и взыскать $81,9 млн пени (2,0171 млрд грн) за невыполнение инвестиционных обязательств. Затем в декабре это решение подтвердил апелляционный хозяйственный суд.

Однако в начале июля 2018 года Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу "ЕСУ" и направил дело на повторное рассмотрение суда первой инстанции.

"Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности", – прокомментировали тогда агентству "Интерфакс-Украина" это решение в компании СКМ, которое является собственником "ЕСУ".

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине, значительную часть его клиентов составляют госорганы, учебные, административные и медицинские учреждения, аварийные службы.

"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8% - до более чем 919 млн грн, а общий доход "Укртелекома" остался на уровне почти 3,3 млрд грн по сравнению с 3,249 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Теги: #фги #верховный_суд #есу #укртелеком
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