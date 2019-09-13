Экономика

13:46 13.09.2019

Берлин проверяет решение суда ЕС о доступе Газпрома к OPAL

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Берлин проверяет решение суда ЕС о доступе Газпрома к OPAL

Министерство экономики Германии проверяет решение суда ЕС, отменившее соглашение о доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL, сообщила представитель министерства Беате Барон.

"Мы проверяем это решение", - сказала Барон журналистам в пятницу. По ее словам, в ближайшее время прокомментировать решение суда должно германское сетевой регулятор Bundesnetzagentur.

OPAL - это газопровод, который соединяет Nord Stream с европейской газотранспортной системой, он проходит по Германии от Грайфсвальда (побережье Балтики) до Ольбернхау по территории федеральных земель Мекленбург - Передняя Померания, Бранденбург и Саксония и соединяется с газопроводом в Чехии.

Ранее 10 сентября польская компания PGNiG выиграла в Европейском суде дело о неправомерности исключения газопровода OPAL из европейского регулирования.

Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из регулирования нормами ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены.

В 2016 году Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Это решение обжаловали польская PGNiG и правительство республики. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Теги: #газпром #opal #германия
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