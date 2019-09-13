Президент Украины Владимир Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов.

"У нас есть ряд проектов куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес. Это энергетика, инфраструктура, прозрачные оборот земель", - сказал он на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

В частности, Зеленский презентовал проект по ирригации земли в южных регионах страны, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, новый курорт на берегу Черного моря в абсолютно новом городе, горнолыжные курорты в Славском и Боржаве, развитие острова Хортица, масштабный парк развлечений для гостей из восточной и центральной Европы.

"Это далеко не полный перечень причин, по которым мы приглашаем инвестировать в Украину", - добавил президент.