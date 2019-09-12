Экономика

18:38 12.09.2019

Fitch повысило рейтинг АО "Укрзализныця" до "В"

2 мин читать
Fitch повысило рейтинг АО "Укрзализныця" до "В"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в иностранной и национальной валюте до суверенного уровня - "B" с "В-".

Как указано в пресс-релизе агентства в четверг, данное повышение стало возможным благодаря недавнему пересмотру суверенного рейтинга Украины.

Fitch прогнозирует, что благодаря росту объемов грузовых перевозок и дерегуляции вагонной составляющей доход компании в 2020 году превысит 100 млрд грн.

Кроме того, увеличению доходов будет способствовать ожидаемое восстановление экономики Украины - по прогнозам Fitch Ratings ВВП Украины будет расти на 3,2-3,5% ежегодно в течение 2019-2021 годов.

Агентство ожидает в среднесрочной перспективе постепенное улучшение до 1х (2018 - 2х, 2014 - 3х) показателя соотношения чистого долга к EBITDA, а также улучшения до 3-5% показателя маржинальности свободного денежного потока (FCF margin).

Как указано в релизе, благодаря выпуску евробондов на $500 млн в июле 2019 года УЗ существенно снизила кредитную нагрузку по рефинансированию ожидаемых выплат на сумму $300 млн во втором полугодии 2019 года и последующих выплат в 2020-2021 годах.

"Правительство сделало ряд системных и профессиональных шагов. Благодаря этому Украина, а затем и компания ("Укрзализныця" – ИФ), получили повышение кредитного рейтинга. Мы даем позитивный сигнал для инвесторов, особенно в контексте возможностей привлечения дополнительного финансирования в модернизацию и развитие железной дороги", - прокомментировал повышение рейтинга глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Fitch Ratings 9 сентября 2019 года повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

Теги: #fitch #укрзализныця
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 12.09.2019
Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение

Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение

09:12 11.09.2019
ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

21:05 10.09.2019
"Укрзализныця" направит привлеченные от размещения еврооблигаций $100 млн на обновление ж/д полотна транспортных коридоров TEN-T - Криклий

"Укрзализныця" направит привлеченные от размещения еврооблигаций $100 млн на обновление ж/д полотна транспортных коридоров TEN-T - Криклий

19:56 10.09.2019
"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

"Укрзализныця" доразместила 5-летние еврооблигации на $100 млн под 7,292% – источник

17:44 10.09.2019
Запрет "Укрзализныци" на грузоперевозки по ЮЗЖД грозит остановкой производства – ПСГ "Ковальская"

Запрет "Укрзализныци" на грузоперевозки по ЮЗЖД грозит остановкой производства – ПСГ "Ковальская"

16:56 10.09.2019
"Укрзализныця" с 11 сентября вводит запрет на грузовые перевозки по ЮЗЖД

"Укрзализныця" с 11 сентября вводит запрет на грузовые перевозки по ЮЗЖД

10:13 10.09.2019
"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить стеклянные стаканы на бумажные

"Укрзализныця" рассматривает возможность заменить стеклянные стаканы на бумажные

11:02 09.09.2019
Fitch прогнозирует 3,4% рост ВВП Украины в 2019г.

Fitch прогнозирует 3,4% рост ВВП Украины в 2019г.

23:47 06.09.2019
Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом

Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом

10:28 05.09.2019
"Укрзализныця" в ближайшее время введет новый порядок организации перевозки грузов

"Укрзализныця" в ближайшее время введет новый порядок организации перевозки грузов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение

Украина объявила конкурса на концессию портов "Ольвия" и "Херсон"

Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров

Газовые переговоры с РФ будут сложными, но Украина подготовилась – Гончарук

Украина начала переговоры с миссией МВФ для открытия новой программы

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрлендфарминг" рассчитывает на погашение 59 млн грн долгов за молоко группой "Альмира" Балюка в рамках реструктуризации

Новак: прогнозируется дальнейшее снижение темпов добычи сланцевой нефти в США

Ж/д вокзал во Львове готов к открытию пункта контроля через госграницу – Кравцов

Украина за 8 мес. снизила потребление газа на 8% – "Укртрансгаз"

Уже третий год подряд морские порты Украины демонстрируют увеличение грузооборота - Юрий Лавренюк

ПриватБанк презентовал обновленную версию интернет-банка "Приват24"

Ведущие страховщики Украины выражают поддержку проводимых руководством страны реформ небанковского финсектора

Чистая прибыль ПриватБанка за 8 мес. выросла почти втрое – глава правления

Украина объявила конкурса на концессию портов "Ольвия" и "Херсон"

Нефть растет после падения накануне, цена Brent - ниже $61,3 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА