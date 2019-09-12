Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение

Министерство инфраструктуры намерено вернуть себе контроль над "Укрзализныцей", сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам.

"Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром. Думаю, в ближайшее время начнем", - сказал он.

Министр отметил, что необходимые изменения в соответствующее положение об "Укрзализныци" уже готовятся и передача может состояться уже "в ближайшее время".

"Если за транспортные стратегию и инфраструктуру отвечает Министерство инфраструктуры, то логично, что железная дорога как неотъемлемая часть всего этого живого организма должна вернуться назад (в ведение Мининфраструктуры - ИФ)", - сказал Криклий.