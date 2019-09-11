Кабмин может утвердить модель анбандлинга "Нафтогаза" до трехсторонних переговоров

Кабинет министров Украины может утвердить модель отделения газотранспортной системы (ГТС) от НАК "Нафтогаз Украины" до следующих трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-РФ, намеченных на 19 сентября, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы достигли неплохой скорости в этом процессе. Мы стараемся найти правильное решение и даже раньше, чем состоятся трехсторонние переговоры 19 сентября. Я убежден, что мы вскоре будем готовы представить общую картину анбандлинга. Есть даже амбиция относительно того, чтобы на следующем заседании Кабмина было принято решение об анбандлинге", - сказал он в ходе пресс-конференции Naftogaz-Gazprom: Energy Security, Gas Transit and European Integration в Киеве в среду.

По словам министра, за модель отделения ГТС принято Ownership unbundling. В то же время он не стал уточнять другие детали ожидаемого решения, в частности, кто станет собственником оператора ГТС.

В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко уточнил журналистам, что НАК не будет собственником ни газотранспортного оператора, ни газотранспортной системы.

"ГТС является собственностью государства, но существующая нормативная база не позволяет даже обособленному оператору иметь контрактные отношения с государством как собственником этой ГТС, которые соответствовали бы европейским правилам, чтобы он имел достаточную свободу относительно управления газотранспортной системой. Поэтому сейчас европейские институции смотрят на эту проблему и решают, как в таких условиях называть модель отделения оператора", - пояснил он.

Как сообщалось, выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. "Нафтогаз" настаивал на проведении анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), которая обеспечивает защиту интересов Украины в рамках арбитража против "Газпрома" на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU (Ownership unbundling), на которой настаивал Кабинет министров Гройсмана, не требует приватизации ГТС Украины.

Весной 2019 года НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз" и ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) подписали соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами, заинтересованными в поддержке процесса анбандлинга и дальнейшем участии в управлении украинской ГТС. В рабочую группу входят GRTgaz S.A. (Франция), N.V. Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam S.p.A. (Италия), Eustream a.s. (Словакия) и Fluxys S.A. (Бельгия).

Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд куб. м, Молдову - 3,5 млрд куб. м.