Экономика

17:18 10.09.2019

МХП может выпустить 10-летние евробонды на $300-350 млн

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МХП может выпустить 10-летние евробонды на $300-350 млн

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) намерен выпустить еврооблигации на $300-350 млн со сроком погашения 10 лет в зависимости от рыночных условий.

Согласно сообщению агрохолдинга на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) во вторник, компания объявила об организации встречи с инвесторами в связи с возможной новой сделкой по еврооблигациям со стороны ее дочерней компании.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

МХП в апреле-июне 2019 года сократил чистую прибыль на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $171 млн, выручку увеличил на 36% – до $946 млн.

Теги: #еврооблигации #мхп
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