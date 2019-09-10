Экономика

16:54 10.09.2019

Рада приняла за основу законопроект о фискализации расчетных операций

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Рада приняла за основу законопроект о фискализации расчетных операций

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1053-1 о внесении изменений в закон "О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг" в части детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Проект закона о фискализации расчетных операций поддержали 257 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно тексту законопроекта, предпринимателям предлагается использовать программные РРО на ряду с традиционными. Помимо этого, законопроект упрощает процедуру регистрации такого аппарата.

"Это законопроект, которым мы переносим РРО на телефоны, девайсы", - отметил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

При этом штрафы за нарушения работы с РРО (выдачу чека на неполную сумму стоимости товаров или услуг, например, или непроведение расчетных операций через РРО) увеличиваются до 150% стоимости товара за первое нарушение (в настоящее время - 1 грн) и до 250% стоимости за последующие (в настоящее время - 100%). Документ предусматривает также увеличение штрафов за другие нарушения.

Теги: #регистраторы #торговля #рро #рада
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