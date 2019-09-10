SkyUp запускает в сентябре шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Харьков

Украинский лоукостер авиакомния SkyUp Airlines запускает в сентябре 2019 года шесть дополнительных рейсов по маршруту Киев-Харьков.

Согласно сообщению пресс-службы авиакомпании, в частности, рейсы назначены на 13 сентября (Харьков-Киев), 14 сентября (Киев-Харьков), 17 сентября (Харьков-Киев), 18 сентября (Киев-Харьков), 26 сентября (Харьков-Киев) и 27 сентября (Киев-Харьков). Стоимость билетов стартует от 494 грн.

Как отмечается, регулярные рейсы по указанному направлению стартуют с 25 октября 2019 года. Они будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Как сообщалось, SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эль-Шейх.