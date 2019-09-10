Оператор Сейшельской биржи MERJ провел первое в мире блокчейн-IPO на собственной площадке

Зарегистрированный на Сейшельских островах оператор бирж MERJ Exchange привлек $4 млн в рамках первичного размещения своих бумаг, ставшего первым в мире IPO бумаг-токенов, сообщает издание CoinDesk.

После IPO на бирже Seychelles Stock Exchange (главная биржа Сейшельских островов, оператором которой MERJ является с 2012 года) капитализация компании составила около $25 млн.

Токенизированные акции представляют собой цифровые активы, которые торгуются на основе блокчейн-технологий, что упрощает процесс совершения сделок с ними. Для своего IPO MERJ выбрала платформу Ethereum.

Токены MERJ будут доступны и иностранным инвесторам - для этого компания заключила партнерское соглашение с британской финкомпанией Globalcap.

Глобальная цель MERJ заключается во внедрении блокчейна во все сферы работы своей биржи, от размещения ценных бумаг и сделок с ними до учета собственников бумаг и голосований акционеров, пишет сайт Brave New Coin. По мнению руководства компании, такие технологии представляют собой будущее фондовых бирж и могут существенно сократить расходы как для эмитентов, так и для инвесторов.