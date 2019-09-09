Экономика

09:51 09.09.2019

Граждане Украины могут использовать загранпаспорт для получения банковских услуг

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Граждане Украины могут использовать загранпаспорт для получения банковских услуг

 Национальный банк Украины (НБУ) разрешил банковским учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.

"Отныне, банковские учреждения могут обслуживать физических лиц-резидентов как на основании паспорта гражданина Украины (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - такая норма содержимтся в письме Национального банка Украины от 4 сентября 2019 года №Р/25-0006/45577", на которое ссылается Государственной миграционной служба на своем сайте.

В Государственной миграционной службе отметили, что "отчество" физического лица-резидента, которое не содержится в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, может устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности, о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов.

Теги: #нбу #банки #паспорт
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