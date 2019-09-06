Экономика

19:12 06.09.2019

Господдержка АПК будет пересмотрена в сторону увеличения программ по выкупу земель – Сольский

1 мин читать
Господдержка АПК будет пересмотрена в сторону увеличения программ по выкупу земель – Сольский

Государственная поддержка агропромышленного комплекса через несколько недель будет пересмотрена в сторону увеличения программ связанных с выкупом земли, сообщил глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Николай Сольский.

"Сейчас мы определяемся, какой именно формат они будут иметь, но уже могу заверить, что значительная часть пойдет на программы, связанные с выкупом земли", - цитируется он в сообщении Общественной коалиции за отмену земельного моратория.

Как сообщалось, в бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Среди инициаторов и членов коалиции - Центр экономической стратегии, Украинский клуб аграрного бизнеса, Независимая ассоциация банков Украины, Украинский Хельсинский союз за права человека, Ассоциация "Укрсадпром", Союз украинских предпринимателей, Семенная ассоциация Украины, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR) и другие.

Теги: #дотации #апк #сольский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 23.08.2019
Пассажирские ж/д перевозки должны дотироваться государством – член набсовета "Укрзализныци"

Пассажирские ж/д перевозки должны дотироваться государством – член набсовета "Укрзализныци"

03:51 26.07.2019
Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

Еврокомиссия поддержит сельхозпроизводителей, пострадавших от рекордной жары

11:37 18.07.2019
Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

Зеленский инициирует проверку полученных МХП дотаций и выплаченных дивидендов

14:31 27.05.2019
Всемирный банк выделит Украине $200 млн на привлечение частных инвестиций в АПК

Всемирный банк выделит Украине $200 млн на привлечение частных инвестиций в АПК

17:36 10.05.2019
Мининфраструктуры ищет возможность дотировать украинские авиакомпании, вынужденные облетать Россию, в рамках европейских авиаправил

Мининфраструктуры ищет возможность дотировать украинские авиакомпании, вынужденные облетать Россию, в рамках европейских авиаправил

12:47 21.03.2019
Капитальные инвестиции в АПК в 2018г составили 90 млрд грн – Гройсман

Капитальные инвестиции в АПК в 2018г составили 90 млрд грн – Гройсман

19:36 05.03.2019
Тимошенко в Хмельницкой области рассказала, каким она видит будущее украинского АПК

Тимошенко в Хмельницкой области рассказала, каким она видит будущее украинского АПК

17:34 05.01.2019
Более 6 тыс. предприятий и около 104 тыс. домохозяйств воспользовались программой господдержки АПК в 2018 году - Гройсман

Более 6 тыс. предприятий и около 104 тыс. домохозяйств воспользовались программой господдержки АПК в 2018 году - Гройсман

15:55 19.12.2018
Минагропрод рассчитывает утвердить порядок распределения средств господдержки АПК до февраля

Минагропрод рассчитывает утвердить порядок распределения средств господдержки АПК до февраля

13:29 23.11.2018
Рада перенаправила 1 млрд грн с господдержки АПК в Фонд регионального развития

Рада перенаправила 1 млрд грн с господдержки АПК в Фонд регионального развития

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ArcelorMittal планирует направить на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

Украина протестировала работу газопровода "Союз" в реверсном режиме

Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

Французская авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

ПОСЛЕДНЕЕ

ArcelorMittal планирует направить на дивиденды почти 11 млрд грн из прибыли АМКР

Нефть дешевеет на опасениях снижения спроса, Brent на уровне $60,62 за баррель

ЕБА поддержала законопроекты №1053 и №1073 как детинизационные

Украина протестировала работу газопровода "Союз" в реверсном режиме

Стартовая цена 99,8% акций Проминвестбанка на повторном аукционе в сентябре снижена на 25,1%

Французская авиакомпания Aigle Azur, летавшая из Парижа в Киев, отменила все рейсы с 6 сентября

Westinghouse ожидает официальной позиции нового правительства по проекту "Энергомост "Украина-ЕС"

"Укрпошта" запустила ускоренную доставку в США

"Укроборонпром" проводит служебное расследование ситуации с изменением устава компании "Укрспецэкспорт"

Moody's улучшило рейтинг DTEK Energy до "Саа2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА