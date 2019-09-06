Господдержка АПК будет пересмотрена в сторону увеличения программ по выкупу земель – Сольский

Государственная поддержка агропромышленного комплекса через несколько недель будет пересмотрена в сторону увеличения программ связанных с выкупом земли, сообщил глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Верховной Рады Николай Сольский.

"Сейчас мы определяемся, какой именно формат они будут иметь, но уже могу заверить, что значительная часть пойдет на программы, связанные с выкупом земли", - цитируется он в сообщении Общественной коалиции за отмену земельного моратория.

Как сообщалось, в бюджете-2019 по программам господдержки АПК предусмотрено 800 млн грн на поддержку фермеров, 244,5 млн грн – кредиты фермерским хозяйствам, 127,2 млн грн – удешевление кредитов для аграриев, 400 млн грн – поддержку хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников и ягодников.

На программу поддержки животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции, а также рыбоводство в 2019 году запланировано 3,5 млрд грн, на программу финансовой поддержки сельхозпроизводителей (дотации на приобретение с/х техники, оборудования, вагонов) – около 881,8 млн грн.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Среди инициаторов и членов коалиции - Центр экономической стратегии, Украинский клуб аграрного бизнеса, Независимая ассоциация банков Украины, Украинский Хельсинский союз за права человека, Ассоциация "Укрсадпром", Союз украинских предпринимателей, Семенная ассоциация Украины, Стратегическая группа советников по поддержке реформ (SAGSUR) и другие.