Экономика

18:06 05.09.2019

ВБ поддерживает идею создания в Украине Агентства гарантирования кредитов для финансирования покупки земли фермерами

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ВБ поддерживает идею создания в Украине Агентства гарантирования кредитов для финансирования покупки земли фермерами

Всемирный банк (ВБ) предлагает правительству Украины рассмотреть создание Агентства частичного гарантирования кредитов, как специальный финансовый инструмент, который позволит малым и средним сельхозпроизводителям получать финансирование на приобретение земли после запуска рынка.

"Частичное гарантирование кредитных взносов наилучший вариант для Украины", - сказал ведущий специалист финансового сектора ВБ Ваге Варданян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, по меньшей мере, половина стран мира внедрила государственные частичные гарантии (ЧГ), как способ облегчить доступ к кредитам, есть также практика создания специализированных ЧГ, предназначенных именно для сельского хозяйства, например в Мексике и Колумбии.

Для получения ЧГ фермер обращается за займом в банк, который анализирует заявление и определяет потребность в частичном гарантировании, далее банк обращается в Агентство гарантирования кредитов. Последнее проверяет критерии соответствия и осуществляет анализ рисков, одобряет и предоставляет частичную кредитную гарантию, получает комиссионную оплату от банка за выдачу гарантии. Далее банк предоставляет займ, обеспеченный частичными гарантиями.

Кроме того, ВБ указывает на то, что Агентство (компания/Фонд) гарантирования кредитов обычно небанковское финучереждение, имеет собственные: управление, менеджмент, капитал, операционные процедуры. Правовая структура Агентства допускает смешанный тип собственности на определенном этапе, правительство не всегда 100%-й собственник. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, осуществляет надзор, как за небанковской финансовой институцией.

"Во всем мире Агентства гарантирования являются государственными, возможно софинансирование, государственно-частное партнерство, но речь идет о присоединении уже после первого года работы структуры", - отметила директор ВБ по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

По данным ВБ, для частичного гарантирования затрат фермеров на покупку земли необходимо около $500 млн.

Пии этом, уточняет ВБ, гарантировать предлагается до 50% суммы займа. Как правило, гарантии предоставляются не более чем на семь лет. Ценовая политика должна покрывать риски, админрасходы и гарантировать финансовую стойкость ЧГ (ориентировочно 1,5-2,5% на год). Максимальный кредитный leverage – 1:4.

Ориентировочно, по подсчетам ВБ, до конца октября этого года можно успеть разработать и согласовать со всеми заинтересованными сторонами необходимую документацию для запуска компании, создать компанию - в октябре-феврале 2019 года.

Министр финансов Оксана Маркарова, присутствовавшая на пресс-конференции, заметила, что в настоящее время министерство отрабатывает все возможные инструменты поддержки агробизнеса, в том числе и такие как создание Агентства частичного гарантирования.

"Если у нас будут международные партнеры, которые будут готовы дофинансировать Фонд вместе с государством, тогда опция его создания становится более приоритетной, потому что мы сможем быстрее собрать ресурс, если только на госрезервы - то есть несколько опций. Если идти по полной процедуре создания Фонда, то это не быстрый процесс", - добавила Маркарова.

Кроме того, она указала, что сейчас Минфин проводит анализ расходов – смотрит как можно переориентировать нынешние программы на поддержку фермеров, в том числе, и на покупку земли.

В свою очередь директор департамента финансовой стабильности Национального бака Украины Виталий Ваврищук отметил, что идея создания в Украине Фонда частичного гарантирования обсуждается уже более года и Нацбанк поддерживает данную инициативу.

"Ми всегда были большими сторонниками идеи открытия рынка земли. Идея основания Фонда частичного гарантирования обсуждается более года, и мы ее мы поддерживаем. Мы считаем, что это будет эффективный инструмент, который позволит малым компания получить банковское кредитование. Я понимаю, что мы подходим к финальной стадии определения дизайна Фонда. НБУ готов продолжать дискуссии, думаю, данный инструмент докажет свою эффективность", - отметил он.

Теги: #земля #кредиты #вб #агентство #реформа
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