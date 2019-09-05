Выпуск монет номиналом 5 грн может быть осенью - Смолий

Выпуск новых монет номиналом 5 грн может произойти осенью, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск (монет - ИФ) 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он журналистам в четверг.

Ранее НБУ заявлял о намерении выпустить в обращение монеты номиналом 5 грн в 2019 году, 10 грн - в 2020 году.

НБУ с 1 октября 2019 года выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. и постепенно будет выводить из обращения монету номиналом 25 коп., однако пока она останется платежным средством.