Решение АМКУ по активам Ostchem является предвзятым, принято с нарушениями и будет обжаловано в суде – Group DF

Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа считает, что решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по активам азотной химии Ostchem, входящей в группу, было принято с нарушением законодательства, является предвзятым и ставит под угрозу производство азотных минеральных удобрений в Украине.

Согласно пресс-релизу группы, решение принято на основании аргументов сомнительного качества, а некоторые оценки комитета "не выдерживают никакой критики и свидетельствуют о лоббировании интересов со стороны конкурентов украинской химической промышленности".

"Учитывая, что решение АМКУ принято с грубейшими нарушениями закона, процедуры, без доказательств и аргументов, Group DF безусловно будет оспаривать его в судах всех уровней", – завили в Group DF, выразив уверенность в своей победе.

В группе также высказали мнение, что данная ситуация является угрозой для экономики в целом, поскольку создает опасный прецедент принудительного разделения целого ряда отраслей промышленности.

В Group DF надеются на то, что АМКУ вскоре получит новое руководство, которое "объективно разберется в ситуации и будет действовать в интересах украинских производителей".

Как сообщалось, ранее в этот день АМКУ решил принудительно разделить группу компаний Ostchem Дмитрия Фирташа в части производителей азотных минеральных удобрений и наложить на "НФ Трейдинг Украина" штраф в размере 107 млн грн.