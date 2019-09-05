Экономика

12:09 05.09.2019

В Украину прибыло 88 тыс. тонн энергоугля из Колумбии для ДТЭК

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В Украину прибыло 88 тыс. тонн энергоугля из Колумбии для ДТЭК

"ДТЭК Энерго" купило 88 тыс. тонн угля газовой группы из Колумбии.

Согласно пресс-релизу компании, на терминале "ТИС" (Одесская обл.) уже начата разгрузка балкера W-Ace, после чего уголь поедет на тепловые электростанции (ТЭС) "ДТЭК Энерго".

"Сегодня в украинской энергетике сложилась ситуация, когда ТЭС должны заместить объемы электроэнергии, которые должны выработать другие виды генерации", - отмечают в компании.

По словам генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука, на сегодня компания уже законтрактовала 388 тыс. тонн угля из-за рубежа.

Ранее гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко отмечал, что до конца года потребности компании в импортном угле составляют порядка 1 млн тонн с учетом уже законтрактованных объемов.

Как сообщалось, к началу сентября 2019 года запасы угля на складах ГК ТЭС Украины в 2,2 раза ниже прошлогодних.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #дтэк_энерго #колумбия #уголь
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