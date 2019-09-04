Процесс реструктуризации "Укрзализныци" может длиться от одного до трех-четырех лет

Процесс реструктуризации АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) может длиться от одного до трех-четырех лет в зависимости от выбранного правительством сценария, сказал журналистам глава УЗ Евгений Кравцов в Европейской бизнес ассоциации в среду.

"Было поручение по подготовке плана реструктуризации "Укрзализныци". Мы со своей стороны полностью выключились в этот процесс. Мы уже предложили на предыдущих обсуждениях с министром возможный сценарий работы по реструктуризации. В зависимости от того, какую модель (реструктуризации - ИФ) будет избрана министерством и правительством, мы ожидаем, что этот процесс будет длиться от одного до трех-четырех лет", - сказал он.

По словам Кравцова, в этом процессе "Укрзализныця" будет полностью ориентироваться на позицию министра инфраструктуры и премьер-министр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци". Ответственными за подготовку плана он назначил премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.