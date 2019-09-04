Экономика

12:26 04.09.2019

Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

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Офис крупных налогоплательщиков завершил аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий 9 млрд грн

Офис крупных налогоплательщиков завершил начатый 14 мая 2019 года аудит ArcelorMittal Кривой Рог, сумма претензий составляет 9 млрд грн, сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов.

"На сегодня завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн", - сказал он на встрече с журналистами в Киеве в среду.

По словам Бамбизова, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю. Помимо этого, среди претензий Офиса - работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

"Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы", - отметил глава Офиса.

"По данному вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности Украины, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат", - добавил Бамбизов

Теги: #аудит #arcelormittal
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