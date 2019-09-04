Владелец "Авангарда" ожидает улучшения финпоказателей во II пол.-2019т

Агрохолдинг "Авангард" улучшит свои финансовые показатели во второй половине 2019 года по сравнению с первой его половиной благодаря сезонному улучшению ситуации на рынках и первым результатам реализации стратегии по восстановлению поголовья и наращиванию экспорта, рассчитывает основной владелец агрохолдинга Олег Бахматюк.

"В первом полугодии у нас изменилась стратегия продаж: "Авангард" активно выходит на рынки Гонконга, Сингапура, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, ряд стран Африки, что предусматривает высокую конкуренцию. Доля экспорта достигла 53%", – сказал он, комментируя агентству "Интерфакс-Украина" результаты первого полугодия.

Бахматюк отметил, что на рынке Ирака компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны турецких производителей.

"К сожалению, в отличие от производителей из других стран, где посольства – это форпосты по продажам, мы не можем добиться, чтобы кто-то отстаивал интересы украинского производителя. В Ираке это происходит даже при наличии межгосударственного соглашения", – констатировал ситуацию владелец "Авангарда". В то же время он сообщил, что компании рассчитывает в сентябре возобновить поставки яиц в Ирак.

Бахматюк добавил, что на снижение рентабельности повлияла также необходимость отстроить новую логистику продаж, когда вместо поставки в Украине на несколько сот километров речь идет о нескольких тысячах километрах, а в случае таких рынков, как Сингапур или Гонконг – более 10 тыс. км при сжатых сроках транспортировки.

"Это совсем другой подход к уровню менеджмента, оборотного капитала, тем более с учетом нашей непростой ситуации с финансированием", – пояснил он.

По его словам, существенный негативный вклад внесла также необходимость переоценки биологических активов – стада курей из-за падения цены яиц, а также продолжающееся укрепление гривни.

Комментируя снижение поставок сухих яичных продуктов, Бахматюк пояснил, что на мировой рынок активно вышли индийские производители.

"Цена победила качество, и поменялась структура рынка", – констатировал он. Владелец "Авангарда" отметил, что в этих условиях компания будет больше усилий прикладывать по продвижению своего качественного продукта на высокомаржинальные рынки, такие как страны ЕС, Корея, Япония, США, и тут также была бы кстати поддержка государства.

"Этот год является довольно жестким, так как "Авангард" перестраивает свою стратегию. Стараемся возобновить поголовье даже в условиях нуля поддержки со стороны государства. Надеемся, что во втором полугодии ситуация выровняется, и компания уйдет от убытков или сделает их минимальными", – подчеркнул Бахматюк.

Он уточнил, традиционно осенью улучшается ситуация на внутреннем рынке Украины, сезонность на котором выросла после потери Крыма, Донецка и Луганска.

Владелец "Авангарда" отметил, что по предварительным итогам работы в конце года будет обсуждаться необходимость внесения изменений в стратегию развития.

"В декабре будем решать, как двигаться дальше", – сказал он.

Бахматюк добавил, что определенные надежды также связывает с формированием новой Верховной Рады и правительства, что может позволить ускорить законодательный процесс в части финансовой реструктуризации. Он подчеркнул, что "Авангард" и его материнский агрохолдинг "Укрлэндфарминг", по-прежнему, настроены на конструктивный диалог, однако до последнего времени дело не доходило до практической реализации.

"Мы надеемся на быстрые законодательные инициативы для добросовестных заемщиков, нацеленные сохранить экономический потенциал. Уже публично заявлено о планах за пять лет создать 1 млн рабочих мест, мы предлагаем сохранить 30 тыс.", – подчеркнул владелец "Авангарда" и "Укрлэндфарминга".

Как сообщалось, "Авангард", крупнейший производитель яиц в Украине, в январе-июне 2019 года получил чистый убыток в размере $110,89 млн, что в 3,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года. В то же время его выручка возросла на 24,6% - до $84,78 млн, а экспортная выручка увеличилась в 1,6 раза - до $44,8 млн, а ее доля достигла 53%.

Производство яиц в первом полугодии выросло на 44% – до 1,78 млрд штук, продажи – в 1,9 раза, до 1,59 млрд штук, экспорт - в 2,6 раза, до 785 млн штук, однако средняя цена продажи упала на 24% – до 1,23 грн за шт. без учета НДС.

Производство сухих яичных продуктов за отчетный период составило 2,38 тыс. тонн (на 34% меньше), их продажи также снизились на 34% - до 2,28 тыс. тонн. Экспорт сухих яичных продуктов составил 1,59 тыс. тонн и снизился на 46%.

По состоянию на 30 июня общее поголовье птицы составляло 16,0 млн, что на 15% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Количество кур-несушек составило 11,2 млн (на 35% больше).

Агрохолдингу принадлежит 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, 3 инкубатора, шесть комбикормовых заводов, три элеватора, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Компания экспортирует свою продукцию на рынки Ближнего Востока, Африки, Азии, СНГ и ЕС. Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.