Экономика

14:41 03.09.2019

ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам

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ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июле 2019 года профинансировал предоставление пособия по беременности и родам для более 93 тыс. работающих женщин на общую сумму 2,63 млрд грн, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Согласно сообщению пресс-службы фонда, всего на протяжении указанного периода ФССУ профинансировал 108,1 тыс. листков нетрудоспособности по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам предоставляется за счет средств фонда за весь период отпуска в размере 100% средней заработной платы и не зависит от страхового стажа. Также сумма пособия не может быть меньше рассчитанной с минимальной заработной платы.

Теги: #финансирование #соцстрах
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