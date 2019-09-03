Экономика

13:03 03.09.2019

МХП намерен до конца года отправить тестовую партию куриного мяса на рынок Японии

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МХП намерен до конца года отправить тестовую партию куриного мяса на рынок Японии

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) планирует отправить тестовую партию мяса курицы на рынок Японии до конца 2019 года, а за 8-10 мес. увеличить поставки до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая эти объемы до 1 тыс. тонн ежемесячно.

Согласно сообщению на сайте холдинга, МХП начал согласование детальных товарных позиций и особенности их фасовки с будущими импортерами. Эта возможность появилась после согласования ветеринарных сертификатов между компетентными органами Украины и Японии.

"Сейчас мы активно изучаем все требования будущих партнеров-импортеров на японский рынок, чтобы учесть их, прежде чем осуществить первые поставки. Японский рынок специфичный и требовательный - здесь культура потребления мяса птицы существенно отличается от европейской или ближневосточной. В Японии более всего ценится так называемое красное мясо птицы - продукты из ножки (мясо нефилейной группы). МХП заинтересован работать на японском рынке, он очень перспективен как с точки зрения маржинальности, так и объемов потребления на душу населения", - цитируется в сообщении заместитель председателя правления МХП по коммерции Сергей Иванов.

По его словам, Япония - один из крупнейших импортеров мяса птицы в мире, в минувшем году объемы импорта мяса птицы на японский рынок составили около 570 тыс. тонн.

"В течение ближайших 3-4 месяцев МХП с японскими партнерами отработает на производстве несколько продуктов, которые будут интересны японским потребителям. В этом году будет отправлена минимальная тестовая партия - 1-2 контейнера, чтобы подтвердить соответствие требованиям по качеству и фасовке мяса. В дальнейшем планируем постепенно наращивать экспорт. За 8-10 месяцев МХП увеличит объемы поставок мяса птицы в Японию до 500 тонн в месяц, постепенно наращивая эти объемы до 1 тыс. тонн ежемесячно", - отметили в МХП.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,556 млрд.

Теги: #япония #мхп #курица
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