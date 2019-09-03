Австралия зафиксировала профицит счета текущих операций впервые с 1975 года

Австралия во втором квартале 2019 года зафиксировала профицит счета текущих операций впервые с 1975 года.

Положительное сальдо счета текущих операций в апреле-июне составило 5,853 млрд австралийских долларов ($3,9 млрд) по сравнению с дефицитом в 1,1 млрд долларов в предыдущем квартале, свидетельствуют официальные статданные.

Такая ситуация обусловлена ростом цен на железную руду, а также высоким спросом на этот важный для страны экспортный товар.

Тот факт, что Австралия зафиксировала профицит счета текущих операций, говорит о снижении зависимости страны от зарубежных заимствований, что устраняет потенциальный источник уязвимости для экономики, отмечают эксперты. В то же время это указывает на слабость потребительского спроса и ослабление внутренних капиталовложений бизнеса, нашедшие отражение в сокращении импорта, пишет Dow Jones.

Динамика торговли, как ожидается, добавила 0,6 процентного пункта к темпам роста ВВП Австралии во втором квартале. Данные об объеме ВВП страны за минувший квартал будут обнародованы в среду.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник не стал менять ключевую процентную ставку, сохранив ее на рекордно низком уровне в 1% годовых, как