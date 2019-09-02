Зеленский поручил усилить госгарантии прав собственности и борьбу с рейдерством
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует принятие законопроекта об усилении государственных гарантий прав собственности, предусматривающий, в частности, дополнительную авторизацию участников транзакций.
"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о противодействии рейдерству, усилении гарантий и защиты собственности, в котором предусмотреть автоматический мониторинг рисковых транзакций с дальнейшим подтверждением осуществления регистрационных действий дополнительной авторизации участников транзакций", - сказал он в ходе встречи президента с членами Кабинета министров, руководством Верховной Рады и представителями правоохранительных органов в Киеве в понедельник.
По словам Зеленского, дополнительной авторизацией может выступать, в частности, смс-пароль.
Президент также инициирует обязательность нотариального оформления договоров относительно отчуждения любой доли собственности.
Законопроект должен быть разработан до 1 октября 2019 года.
Зеленский в том числе поручил усовершенствовать работу и усилить защиту данных госреестров недвижимости и бизнеса.