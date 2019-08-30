Экономика

12:43 30.08.2019

Кабмин планирует весной провести налоговую реформу для запуска с 2021г

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Кабмин планирует весной провести налоговую реформу для запуска с 2021г

Кабинет министров весной планирует провести "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно. Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя изменять налоговую систему во втором полугодии", - сказал он журналистам в Киеве в пятницу.

Налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года, уточнил Гончарук.

"А этой осенью наше главное задание - навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть господин Верланов, он очень порядочный человек. Я очень на него рассчитываю", - сказал премьер-министр.

Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, он отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких" это точно".

По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".

"Мне сейчас сложно говорить о том, как будет выглядеть модель, которую мы предложим. Но мы будем исходить из того, что упрощенцами должна быть вся страна. То есть налогообложение должно быть настолько простым, чтобы оно не было сложным ни для кого", - считает премьер-министр.

Теги: #планы #гончарук #кабмин
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