Правящая семья Лихтенштейна приобрела индийскую Aspada, занимающуюся социальным инвестированием

Частный банк правящей династии княжества Лихтенштейн приобрел у одного из фондов Джорджа Сороса индийскую компанию Aspada с активами порядка $100 млн, специализирующуюся на венчурных инвестициях в социальные проекты.

Сумма сделки не раскрывается.

Активы LGT составляют около $201 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Aspada специализируется на целевом социальном инвестировании - практике вложения ресурсов для получения прибыли при положительном социальном эффекте. Aspada вкладывает средства в компании сферы здравоохранения, финансовых услуг, образования и сельского хозяйства, клиентами которых являются люди, зарабатывающие от $4 до $15 в день, сообщил газете управляющий партнер Aspada Картик Шриватса.

Aspada станет частью глобальной команды в сфере социального финансирования, которую создает LGT, планируя направлять миллиарды долларов в азиатские, африканские и латиноамериканские компании, поставляющие товары и услуги людям, которые живут на несколько долларов в день, отмечает глава LGT принц Максимиллиан.

"Наша цель - увеличить масштаб организации, - сказал принц. - Это стоит того - инвестиции, которые приносят крупный финансовый доход и имеют очень сильный социальный эффект".

Согласно данным некоммерческой организации Global Impact Investment Network на конец 2018 года, объем рынка социального инвестирования составлял порядка $502 млр