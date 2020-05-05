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20:42 05.05.2020

Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

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Украина и Лихтенштейн договорились усилить сотрудничество в экономической и банковской сферах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел, юстиции и культуры Лихтенштейна Кэтрин Эггенбергер договорились усилить двустороннее сотрудничество в экономической и банковской сферах, сообщает украинское Министерство иностранных дел.

"Собеседники высказались за углубление двустороннего сотрудничества в экономической и банковской сферах. Дмитрий Кулеба обратил внимание коллеги на проекты Министерства цифровой трансформации Украины, отметив, что обмен опытом наших государств в сфере диджитализации мог бы быть взаимовыгодным, учитывая стремление Княжества стать Кремниевой долиной Альп", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины во вторник.

Эггенбергер заверила в неизменности поддержки княжеством территориальной целостности и суверенитета Украины и подчеркнула твердую позицию Лихтенштейна по сохранению международных санкций против РФ.

В свою очередь Кулеба высоко оценил помощь, которую оказывает Лихтенштейн в рамках гуманитарных программ и проектов развития Красного Креста в Украине. Эти проекты координируются принцессой Софией Лихтенштейнской, которая также является президентом Лихтенштейнского Красного Креста.

Министры также обсудили инициативу выпуска совместной почтовой марки, посвященной 140-летию со дня рождения Ивана Мясоедова, известного украинского художника, под чьим авторством были созданы первые почтовые марки княжества Лихтенштейн.

Теги: #лихтенштейн #украина
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