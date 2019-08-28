Экономика

17:28 28.08.2019

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

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Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБом и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации - Проминвестбанка (ПИБ) - запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы, сообщила госкорпорация.

"После серии экстренных слушаний и обмена состязательных позиций с украинской стороной английский юрист вынес решение, которым поддержал правовую позицию, разработанную совместной юридической командой ВЭБа и коллегии адвокатов "Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры", удовлетворил все требования ВЭБа, запретил Украине продавать акции ПИБа, а также обязал Украину возместить ВЭБу понесённые арбитражные расходы", - прокомментировал журналистам решение Стокгольмского арбитража представитель ВЭБа.

Решение выносил юрист Джо Тирэдо, сообщил ВЭБ. Это соруководитель практики международного арбитража фирмы Garrigues.

Акции украинских "дочек" российских банков, включая ПИБ, были арестованы в прошлом году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму. В июне ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года. Тогда же стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,8% акций ПИБа со стартовой ценой $20,6 млн, а аукцион назначен на 28 августа.

ВЭБ назвал предстоящий аукцион незаконным, и, как следует из распространенного в среду сообщения, за неделю до его проведения попросил Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине реализовывать акции ПИБа до того момента, как состав арбитров не рассмотрит требования госкорпорации по существу.

Интерес к покупке ПИБа изъявляли несколько компаний - ООО "ФК "Женева" и "Европейськэ ощаднэ товариство" (оба - Киев), связанные с инвестиционным бутиком Investohills экс-главы украинского Альфа-банка Андрея Волкова, а также ООО "Кредитное учреждение "Инвестиционное" Александра Зиновьева. Однако, как сообщила биржа ПФТС, ни одной заявки к запланированному на 28 августа аукциону так и не было подано.

Теги: #рф #украина #вэб #стокгольмский_арбитраж
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