Marriott откажется от одноразовых шампуней до конца 2020 года

Крупнейшая в мире международная гостиничная сеть Marriott International Inc откажется от использования в номерах одноразовых шампуней, кондиционеров и гелей для душа в рамках борьбы с пластиковыми отходами.

Их заменят средствами в более крупных бутылках или настенными дозаторами, говорится в сообщении компании.

Marriott International управляет более чем 7 тыс. гостиниц в 131 стране под 30 брендами. В них проживает свыше 1 млн гостей в сутки. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Bulgari, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton и Four Points.

Компания уже установила бутылки большого размера примерно в тысяче своих объектов в Северной Америке. Ожидается, что большая часть ее гостиниц откажется от миниатюр до конца 2020 года.

Полное внедрение этой программы по всему миру предотвратит попадание на свалки около 500 млн мини-бутылочек в год - порядка 1,7 млн фунтов пластика (770 тонн), отмечается в сообщении Marriott.

Большой диспенсер обычно содержит такой же объем шампуня как 10-12 мини-бутылок. Кроме того, одноразовые флаконы обычно не перерабатываются, образуя неразлагающиеся расходы на свалках. Теперь гости отелей смогут использовать нужный им объем средств, а диспенсеры будут пригодны для переработки вместе с такими основными видами тары, как пластиковые бутылки из-под газировки.

Аналогичный процесс перехода на средства в больших емкостях проходит в настоящее время в Hyatt Hotels Corp.

В июле InterContinental Hotels Group также объявил о прекращении использования миниатюр и переходу к 2021 году на полноразмерные версии средств гигиены во всех номерах гостиниц Holiday Inn и InterContinental Hotels (около 843 тыс.).

Ряд крупных компаний, в том числе Amcor, L'Oreal, Mars, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Walmart и Werner & Mertz, уже дали обещание отказаться от одноразовых упаковок в тех случаях, когда это возможно, к 2025 году, согласно данным научно-исследовательского центра Ellen MacArthur Foundation.