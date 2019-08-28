Утечка аммиачной воды произошла на северодонецком "Азоте"

Утечка аммиачной воды, произошедшая 27 августа около 21:00 на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.), была оперативно устранена, говорится в сообщении на сайте Северодонецкого горсовета.

"На тот момент был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным городского совета, не произошло. Просьба соблюдать спокойствие", – отмечают городские власти.

Как сообщалось, ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", входящее в холдинг Ostchem группы Group DF Дмитрия Фирташа, в январе-2019 возобновило производство аммиачной селитры после приостановки выпуска азотных удобрений в сентябре-2018 в связи с накоплением на складах продукции в объеме, достаточном для полного покрытия потребностей аграриев. В декабре 2019 года предприятие планирует запустить производство жидких азотных удобрений КАС.

Группа Ostchem консолидирует активы азотной химии Group DF Д.Фирташа. Включает в себя предприятия по производству азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы), ЧАО "Ривнеазот", ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Луганская обл.) и ЧАО "Концерн Стирол" (Донецкая обл., контроль над этим предприятием потерян из-за оккупации части Донбасса).