Экономика

12:02 28.08.2019

"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против РФ за крымские активы

2 мин читать
"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против РФ за крымские активы

 ЧАО "НЭК "Укрэнерго" 27 августа уведомило РФ о передаче в арбитраж требований в споре относительно незаконного захвата своих инфраструктурных объектов на территории Крыма.

Согласно сообщению НЭК, следующим шагом будет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения спора.

"Укрэнерго" требует компенсации за нарушение Россией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций "Укрэнерго" в Крыму и нарушение обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту", - отмечается в сообщении.

В НЭК напомнили, что в апреле 2018 года высшим должностным лицам РФ были вручены официальные письменные уведомления "Укрэнерго" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Их целью было проведение консультаций с представителями России для разрешения спора путем переговоров, но российская сторона не предоставила ответа.

"В связи с этим 27 августа 2019 года "Укрэнерго" передало спор на разрешение в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по правам международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ)", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, интересы "Укрэнерго" в споре с Россией представляет международная юридическая фирма Lalive S.A. (Швейцария), договор стоимостью EUR1,537 млн с которой был подписан в феврале 2019 года.

Lalive представляла в спорах против РФ относительно утерянных инвестиций интересы таких компаний как "Укрнафта", "Стабил", Yukos Capital.

По предварительным оценкам "Укрэнерго", только стоимость электросетей компании на полуострове составляет около $1 млрд.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.

Теги: #крым #арбитраж #укрэнерго #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 28.08.2019
Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

12:36 28.08.2019
Вышинский "будет идти на обмен", поэтому суд изменил меру пресечения - источник

Вышинский "будет идти на обмен", поэтому суд изменил меру пресечения - источник

12:07 28.08.2019
Суд отпустил Вышинского под личное обязательство

Суд отпустил Вышинского под личное обязательство

09:52 28.08.2019
Обвинение по факту незаконного взыскания с "Укрзализныци" 2,4 млн грн при закупке экскаватора направлено в суд

Обвинение по факту незаконного взыскания с "Укрзализныци" 2,4 млн грн при закупке экскаватора направлено в суд

18:30 27.08.2019
Суд прервал процесс по иску УПЦ-КП к Минкультуры из-за ненадлежащего поведения слушателей на заседании

Суд прервал процесс по иску УПЦ-КП к Минкультуры из-за ненадлежащего поведения слушателей на заседании

17:35 27.08.2019
Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" доставлен в порт Херсона – прокуратура

Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" доставлен в порт Херсона – прокуратура

13:20 27.08.2019
Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

Суд перенес рассмотрение дела Савченко–Рубана на два месяца

12:47 27.08.2019
Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

Бекиров вышел из СИЗО под обязательство являться в крымский суд

12:08 27.08.2019
Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

Заседание апелляционного суда по мере пресечения экс-главе НКРЭКУ Вовку не состоялось

11:57 27.08.2019
КИУ призывает Верховную Раду осудить проведения местных выборов в Крыму

КИУ призывает Верховную Раду осудить проведения местных выборов в Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МБРР предоставит Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

Зеленский подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику - президент группы ВБ

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты на 32,9%

ПОСЛЕДНЕЕ

Коломойский предлагает резко повысить рентную ставку на добычу руды

Высокие оценки по основным критериям ОСАГО в 1 пол. 2019г имели 20 из 48 членов Моторного бюро

МБРР предоставит Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство

ММК построил две новых градирни за 55,1 млн грн и снизил забор воды из реки Кальмиус втрое

"Укроборонпром" заместил импорт деталей из РФ на 60%, утверждают в "Слуге народа"

Столичный ЖК "Бульвар Фонтанов" официально введен в эксплуатацию

Рост капинвестиций в Украине в I полугодии замедлился до 12,3% - Госстат

НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

Госэнергоэффективности совместно с финскими партнерами разрабатывает концепцию фонда "зеленых" инвестиций в Украине

"Укравтодор" в 2020-2022гг планирует ежегодно выплачивать по кредитам около 9 млрд грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА