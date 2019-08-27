Экономика

14:28 27.08.2019

НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

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НАБУ через суд затребовало у ПриватБанка всю документацию по юрсоветникам

ПриватБанк 26 июля этого года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в банке во вторник, ссылаясь на полученное постановление суда, основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 гг. от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - отметили в ПриватБанке.

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что ПриватБанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно ПриватБанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

"ПриватБанк выполняет решение суда и готов предоставить следствию все затребованные документы. В то же время банк обращается к руководству НАБУ с просьбой объективно и беспристрастно исследовать реальные причины и обстоятельства этого дела", - подчеркнули в финучреждении.

Банк также призывает руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.

Как сообщалось, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все - Великобритания), Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все - Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск ПриватБанка, посчитав, что он был подан против указанных британских компаний с тем, чтобы привлечь в производство Коломойского и Боголюбова. При этом судья согласился с наличием у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов.

Компания Fieldfisher, представляющая интересы Коломойского, указывала, что суд первой инстанции обязал украинский госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков и отменил всемирный арест активов (WFO) на сумму более $2,5 млрд. В том числе суд обязал ПриватБанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на GBP7,5 млн, из которых Игорю Коломойскому - GBP4 млн.

ПриватБанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в Апелляционном суде Англии и Уэльса. До вынесения решения по апелляционной жалобе WFO остается в силе. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

Теги: #юристы #набу #документация #приватбанк
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