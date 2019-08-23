Ривне пополнит до конца 2020г предложение офисных площадей на 8 тыс. кв. м, откроют БЦ с первым Sport Life

Средневзвешенный уровень вакантности бизнес-центров (БЦ) в Ривном к августу 2019 года составил 3,1%, до конца 2020 года планируется пополнение общего предложения офисных площадей на 8 тыс. кв. м, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" консалтинговая компания UTG (Киев).

"Основной прирост офисных помещений в Ривном пришелся на 2000-2004 гг., когда было построено/реконструировано и введено в эксплуатацию 45,1% общего рыночного предложения (GLA = 41 тыс. кв. м). На протяжении 2016-2018 гг. не был открыт ни один новый БЦ. А в 2019 году общее офисное предложения пополнилось офисным зданием "Смарт БАУ" по ул. Видинская, 41/1(GLA =1,1 тыс. кв. м) и ТОЦ на ул. Замковая, 11 (GLA=370 кв. м)", - сообщила старший аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

По ее данным, активное строительство БЦ ведет компания "Реноме" по ул. Льонокомбинатовской с первым в Ривном фитнес-клубом Sport Life (GLA= более 5 тыс. кв. м).

Кроме того, на разных стадиях строительно-монтажных работ находятся 7 офисных зданий, на 2020 год задекларировано к открытию офисы совокупной арендуемой площадью более 8 тыс. кв. м.

"Несмотря на большой объем действующего офисного предложения (по обеспеченности на 1 тыс. жителей он сопоставим с крупнейшими областными центрами Украины: Одессой, Львовом, Днепром), качественных и профессиональных объектов в городе не более 11 тыс. кв. м. Порядка 79% (71,3 тыс. кв. м) офисных помещений города введены в эксплуатацию до 2008 года и уже морально и технически устарели", - констатировала Гаврилевич.

Сейчас в Ривном функционирует 41 офисное здание, совокупная арендуемая площадь которых составляет 90,3 тыс. кв. м (367,1 кв. м/тыс. жителей).

В структуре предложения по площади БЦ класса "В" занимают 32,2% (29,1 тыс. кв. м), "С" – 61,4% (55,5 тыс. кв. м), "D" - 6,3% (5,7 тыс. кв. м). При этом в городе до сих пор не представлен ни один БЦ класса "А".

По данным эксперта, в разрезе классов вакантность БЦ составляет: 5,2% - "В", 1,8% - "С", 0,4% - "D".

Средневзвешенная ставка аренды для офисных помещений города на начало августа 2019 года составила 177,9 грн/кв. м/мес. (эквивалент $7,1) без учета коммунальных платежей и оплаты услуг. По классам: "В" – 232,8 грн ($9,1), "С" – 150,8 грн ($5,9), "D" – 120 грн ($4,7).

По оценкам UTG, в структуре спроса преобладают небольшие офисные помещения площадью 20-120 кв. м (55,5%). Офисы площадью более 500 кв. м интересны около 9,4% компаний Ривного.