Экономика

17:27 22.08.2019

АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

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АМКУ начал дело по заявке "Метинвеста" на покупку активов бывшей группы "Донецксталь"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в июле текущего года начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения компанией Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговой компанией группы "Метинвест", свыше 50% в уставном капитале ООО "Индастриал коал холдинг" LTD (ICH) и ООО "Шахта "Свято-Покровская №3" (Покровск, Донецкая обл.).

"Эти концентрации является частью сделки, целью которой является приобретение контроля над субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в Украине в сфере добычи и реализации коксующегося угля, шахтостроения и ряда других видов деятельности", – указано в сообщении ведомства в четверг.

Согласно ему, в сделку входит также опосредованное приобретения Metinvest контроля над ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд" (Покровск, Донецкая обл.) и ЧАО "Шахтостроймонтажное управление №1" (Курахово, Донецкая обл.).

Как сообщил АМКУ, указанные дела открыты с целью проведения углубленного исследования влияния концентрации на рынки коксующегося угля, его концентрата, горно-шахтного оборудования и расходных материалов для шахт.

В связи с этим ведомство просит присылать замечания и предложения до 22 сентября этого года.

Теги: #донецксталь #метинвест #амку
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