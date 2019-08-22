Кабмин одобрил EUR52 млн кредита ЕБРР для "Укргазвыдобування" под госгарантии

Правительство Украины на заседании 21 августа поддержало позицию Минфина об одобрении кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) под гарантии правительства на сумму EUR51,85 млн для увеличения добычи газа, сообщил глава Минфина Оксана Маркарова.

"Имеем два в одном: средства на добычу за счет официального кредитования на выгодных условиях, что соответствует нашей стратегии управления долгом и таргету по дефициту", – прокомментировала она это решение на своей странице в Facebook.

Маркарова уточнила, что кредит предоставляется по ставке месячного EURIBOR + 1% годовых с одноразовой комиссией 1% суммы траншей, комиссия по обязательствам - 0,5%.

Согласно проекту распоряжения, текстом которого располагает агентство, он предполагает покупку 10 буровых станков и модернизацию турбин для повышения энергоэффективности.

В рамках проекта УГВ должно заключить договор с Минфином о погашении задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств, обеспечением которого выступит залог имущественного права на получение денежной выручки от реализации газа в размере 170% от суммы кредита.

Предполагается, что кредит поступит двумя траншами - EUR36,4 млн и EUR15,45 млн.

ЕБРР сообщил о возможности выделения этого кредита "Укргазвыдобування" в начале октября 2018 года. Тогда датой его возможного рассмотрения советом директоров банка было названо 12 декабря, однако затем этот срок несколько раз переносился из-за разногласий правительства и "Нафтогаза". В июне 2019 года ЕБРР обратился к украинской стороне с просьбой интенсифицировать подготовку проекта.

"Хотя это небольшая сделка - EUR52 млн, она является очень важной, поскольку направлена на меры по увеличению эффективности добычи компании и финансирование оборудования, которое помогает реабилитировать существующие скважины. Также ЕБРР мобилизовал техническую помощь для проведения программы уменьшения выбросов метана, которая будет имплементирована параллельно с инвестиционной программой", - комментировала ранее проект глава украинского офиса ЕБРР Марина Петров.

В настоящее время, согласно информации на сайте банка, рассмотрение проекта запланировано на совет директоров 15 октября этого года.