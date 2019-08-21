Экономика

16:31 21.08.2019

Замглавы ФГИ намерен оспорить в суде итоги конкурса по отбору набсовета "Укргидроэнерго"

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Замглавы ФГИ намерен оспорить в суде итоги конкурса по отбору набсовета "Укргидроэнерго"

Заместитель главы Фонда госимущества (ФГИ) Украины Юрий Никитин подготовил административный иск к Кабинету министров с просьбой к суду отменить распоряжение правительства от 17 июля 2019 года о назначении членов набсовета ЧАО "Укргидроэнерго" и обязать комиссию по отбору объявить новый конкурс на должность независимого члена набсовета.

"Считаю, что при проведении конкурса Кабинетом министров не были соблюдены все требования Порядка (проведения конкурсного отбора кандидатов на должность члена наблюдательного совета… – ИФ). Его действия являются противоправными, в связи с чем он должен осуществить необходимые действия для восстановления законности", – говорится в копии документа, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

Как пояснил агентству Никитин, порядок предполагает указание даты и места проведения отбора и оглашения результатов конкурса, однако в сообщении о проведении конкурса такая информация отсутствовала.

Замглавы Фонда уточнил: 24 июня прошел собеседование в рамках конкурса, однако все последующие его обращения о времени и месте проведения заседания комиссии по отбору остались без ответа.

По его словам, в частности, 12 июля он направил письмо главе комиссии с требованием сообщить время и место проведения такого заседания и пригласить для участия в нем вместе с другими претендентами, однако 19 июля комиссия сообщила, что решением Кабмина уже были утверждены кандидатуры на должность независимых членов набсовета "Укргидроэнерго".

В подготовленном иске Никитин также намерен просить в рамках его обеспечения остановить действие распоряжения правительства и запретить заключать контракты с членами набсовета "Укргидроэнерго", а в случае их заключения – остановить их действие.

Замглавы Фонда добавил, что его участие в конкурсе проходило по рекомендации Профессиональной ассоциации корпоративного управления, членом которой он является восемь лет.

"Поэтому подвести профессионально сообщество я не могу", – подчеркнул Никитин, уточнив, что намерен подать иск в Киевский окружной административный суд на следующей неделе

Как сообщалось, в состав НС "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш (Steve Walsh), заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами НС "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

Теги: #фги #иск #укргидроэнерго #никитин #кабмин
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