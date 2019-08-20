Украина за 7 мес. снизила потребление электроэнергии на 0,4%
Потребление электроэнергии в Украине в январе-июле 2019 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 0,4% (на 315,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 88 млрд 168,6 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за семь месяцев увеличилось на 0,01% (на 4,9 млн кВт-ч) – до 70 млрд 931,7 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 0,9% – до 29,948 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 17,153 млрд кВт-ч (-0,9% к январю-июлю-2018), топливная – 1 млрд 995,7 млн кВт-ч (-3,3%), машиностроительная – 2 млрд 210,5 млн кВт-ч (-7,9%), химическая и нефтехимическая – 1,987 млрд кВт-ч (+8,2%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 560,5 млн кВт-ч (+1,9%), строительных материалов – 1 млрд 260,7 млн кВт-ч (-1,1%), другая – 2 млрд 780,7 млн кВт-ч (-1,9%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 149,8 млн кВт-ч (-2,3%), транспортные – 3,915 млрд кВт-ч (-3,4%), строительные – 585,2 млн кВт-ч (+3,8%).
Население страны в январе-июле 2019-го потребило 20 млрд 972,2 млн кВт-ч (+0,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 975,1 млн кВт-ч (-0,4%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 386,4 млн кВт-ч (+10,7%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев 2019 года снизилась с 42,6% до 42,2%, а доля населения – увеличилась с 29,5% до 29,6%.
В июле-2019 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,9% (на 342,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 11,386 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1% (на 92,3 млн кВт-ч), до 9 млрд 350,2 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч), до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-июле 2018 и 2019 гг.
|Категории потребителей
|7 мес-2018
|7 мес-2019
|изм.
|изм.
|7 мес-2018
|7 мес-2019
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|88 484,5
|88 168,6
|-315,9
|-0,4
|Потребление э/э (нетто)
|70 926,8
|70 931,7
|4,9
|0,0
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|30 230,0
|29 948,0
|-282,0
|-0,9
|42,6
|42,2
|в том числе:
|- металлургическая
|17 306,2
|17 153,0
|-153,3
|-0,9
|24,4
|24,2
|- топливная
|2 063,0
|1 995,7
|-67,3
|-3,3
|2,9
|2,8
|- машиностроительная
|2 399,9
|2 210,5
|-189,4
|-7,9
|3,4
|3,1
|- химическая и нефтехимическая
|1 836,5
|1 987,0
|150,5
|8,2
|2,6
|2,8
|- пищевая и перерабатывающая
|2 513,3
|2 560,5
|47,1
|1,9
|3,5
|3,6
|- строительных материалов
|1 275,2
|1 260,7
|-14,5
|-1,1
|1,8
|1,8
|- другая
|2 835,9
|2 780,7
|-55,2
|-1,9
|4,0
|3,9
|2. Сельхозпотребители
|2 199,9
|2 149,8
|-50,1
|-2,3
|3,1
|3,0
|3. Транспорт
|4 051,2
|3 915,0
|-136,2
|-3,4
|5,7
|5,5
|4. Строительство
|563,8
|585,2
|21,4
|3,8
|0,8
|0,8
|5. Коммунально-бытовые потребители
|9 007,7
|8 975,1
|-32,5
|-0,4
|12,7
|12,7
|6. Другие непромышленные потребители
|3 964,0
|4 386,4
|422,4
|10,7
|5,6
|6,2
|7. Население
|20 910,2
|20 972,2
|61,9
|0,3
|29,5
|29,6
Данные: Минэнергоугля