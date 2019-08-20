Украина за 7 мес. снизила потребление электроэнергии на 0,4%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-июле 2019 года с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 0,4% (на 315,9 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 88 млрд 168,6 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Без учета технологических потерь потребление электроэнергии за семь месяцев увеличилось на 0,01% (на 4,9 млн кВт-ч) – до 70 млрд 931,7 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 0,9% – до 29,948 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 17,153 млрд кВт-ч (-0,9% к январю-июлю-2018), топливная – 1 млрд 995,7 млн кВт-ч (-3,3%), машиностроительная – 2 млрд 210,5 млн кВт-ч (-7,9%), химическая и нефтехимическая – 1,987 млрд кВт-ч (+8,2%), пищевая и перерабатывающая – 2 млрд 560,5 млн кВт-ч (+1,9%), строительных материалов – 1 млрд 260,7 млн кВт-ч (-1,1%), другая – 2 млрд 780,7 млн кВт-ч (-1,9%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 2 млрд 149,8 млн кВт-ч (-2,3%), транспортные – 3,915 млрд кВт-ч (-3,4%), строительные – 585,2 млн кВт-ч (+3,8%).

Население страны в январе-июле 2019-го потребило 20 млрд 972,2 млн кВт-ч (+0,3%), коммунально-бытовые потребители – 8 млрд 975,1 млн кВт-ч (-0,4%), другие непромышленные потребители – 4 млрд 386,4 млн кВт-ч (+10,7%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам семи месяцев 2019 года снизилась с 42,6% до 42,2%, а доля населения – увеличилась с 29,5% до 29,6%.

В июле-2019 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь снизилось на 2,9% (на 342,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 11,386 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 1% (на 92,3 млн кВт-ч), до 9 млрд 350,2 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2018 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 2,3% (на 3 млрд 488,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 153 млрд 214,4 млн кВт-ч, без учета технологических потерь потребление электроэнергии – на 2,6% (на 3 млрд 76,1 млн кВт-ч), до 122 млрд 3,1 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине в январе-июле 2018 и 2019 гг.

Категории потребителей 7 мес-2018 7 мес-2019 изм. изм. 7 мес-2018 7 мес-2019 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 88 484,5 88 168,6 -315,9 -0,4 Потребление э/э (нетто) 70 926,8 70 931,7 4,9 0,0 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 30 230,0 29 948,0 -282,0 -0,9 42,6 42,2 в том числе: - металлургическая 17 306,2 17 153,0 -153,3 -0,9 24,4 24,2 - топливная 2 063,0 1 995,7 -67,3 -3,3 2,9 2,8 - машиностроительная 2 399,9 2 210,5 -189,4 -7,9 3,4 3,1 - химическая и нефтехимическая 1 836,5 1 987,0 150,5 8,2 2,6 2,8 - пищевая и перерабатывающая 2 513,3 2 560,5 47,1 1,9 3,5 3,6 - строительных материалов 1 275,2 1 260,7 -14,5 -1,1 1,8 1,8 - другая 2 835,9 2 780,7 -55,2 -1,9 4,0 3,9 2. Сельхозпотребители 2 199,9 2 149,8 -50,1 -2,3 3,1 3,0 3. Транспорт 4 051,2 3 915,0 -136,2 -3,4 5,7 5,5 4. Строительство 563,8 585,2 21,4 3,8 0,8 0,8 5. Коммунально-бытовые потребители 9 007,7 8 975,1 -32,5 -0,4 12,7 12,7 6. Другие непромышленные потребители 3 964,0 4 386,4 422,4 10,7 5,6 6,2 7. Население 20 910,2 20 972,2 61,9 0,3 29,5 29,6

Данные: Минэнергоугля