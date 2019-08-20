Экономика

19:06 20.08.2019

НБУ с 1 сентября отменяет карточку с примерами подписей

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НБУ с 1 сентября отменяет карточку с примерами подписей

Национальный банк Украины (НБУ) оптимизирует с 1 сентября 2019 года порядок осуществления кассовых операций банков и организацию работы банков с наличными деньгами в национальной и иностранной валюте в соответствии с актуальными требованиями законодательства, сообщил регулятор у себя на сайте во вторник.

"Исключен из кассовых документов реквизит "код банка", отменена "карточка с примерами подписей" клиентов при обслуживании банком их счетов", – говорится в сообщении НБУ.

Согласно ему, новые требования предусматривают сдачу банками наличных средств в национальной валюте на договорных условиях для вывоза ее уполномоченными банками в Нацбанк наряду с обязательным вывозом непригодных к обращению банкнот и монет.

Помимо этого банки должны обеспечивать потребности своих клиентов в наличных средствах прежде всего за счет собственных поступлений и перераспределения наличных средств в собственной банковской сети.

Нацбанк также внедрил контроль за качеством пригодных к обращению гривневых банкнот, отсортированных автоматизированным способом на оборудовании банка для автоматизированной обработки банкнот. Регулятор также изменил порядок хранения разменных монет в хранилищах банков и определения ответственных за хранение, установил единые характеристики упаковочных материалов для банкнот нового материала.

Соответствующие нормы закреплены постановлением правления НБУ от 15 августа 2019 года №107 "Об утверждении Изменений в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине", уточняется в сообщении.

Теги: #нацбанк #кассовые_операции
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