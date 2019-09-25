Банки получили право округлять суммы кассовых операций в связи с изъятием монет мелких номиналов

Национальный банк Украины (НБУ) с 25 сентября распространил на банки право округлять суммы кассовых операций.

Как говорится в сообщении на сайте НБУ, такое решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов.

"В частности, банки Украины смогут округлять суммы кассовых операций по каждому кассовому документу в соответствии с основаниями, определенными законодательством Украины, и по правилам, установленным пунктом 4 постановления правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 года № 25 "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов". Результаты округления являются прочими операционными доходами / расходами банка", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, соответствующие нормы содержит постановление правления НБУ от 24 сентября 2019 года № 117 "О внесении изменения в постановление правления Национального банка Украины от 20 июня 2019 года № 82", которое вступает в силу с 25 сентября 2019 года.

Как сообщалось, с 1 октября 2019 года разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 коп. перестают быть средством платежа. Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных 10 коп.

При безналичных расчетах округление не будет происходить.