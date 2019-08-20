Экономика

11:44 20.08.2019

Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

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Украинско-турецкое предприятие разработает ударный беспилотник нового поколения "Акинжи"

Совместное предприятие госкомпании "Укрспецэкспорт", входящей в состав Государственного концерна "Укроборонпром", и турецкого предприятия Baykar Defence разрабатывает беспилотный летательный аппарат нового поколения "Акинжи" (тур. Akıncı).

"Ударный БПЛА нового поколения "Акинжи" разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ – возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм", - сказано в сообщении пресс-службы "Укроборонпром" во вторник.

По информации госконцерна, это стало возможным благодаря использованию украинских двигателей, обеспечивающих большую грузоподъемность, скорость и высоту полета, экономичность и простоту эксплуатации.

"Акинжи" относится к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами.

"Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения, либо самостоятельно наносить высокоточные удары", – уточняется в сообщении.

Среди номенклатуры вооружения "Акинжи" – управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы. Такое вооружение позволяет беспилотнику уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника – фортификационным сооружениям, центрам управления и связи, мостах, складах и т.д.

Как сообщалось, в 2019 году госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие, которое специализируется на высокоточном оружии и аэрокосмических технологиях. Главная задача совместного предприятия – объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетание передовых разработок Турции и Украины.

Теги: #укроборонпром #укрспецэкспорт #бпла #турция #украина
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