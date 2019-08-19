Экономика

12:02 19.08.2019

В МинВОТ сообщили о неосвоенных 15 млн грн средств по программе помощи в приобретении жилья для переселенцев

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В МинВОТ сообщили о неосвоенных 15 млн грн средств по программе помощи в приобретении жилья для переселенцев

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, что 15 млн грн средств по программе предоставления помощи в приобретении жилья для переселенцев "50 на 50" остаются неосвоенными.

"У нас сейчас остаются около 15 млн грн неиспользованных средств по программе обеспечения временным жильем переселенцев, которую в быту окрестили "50 на 50", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Тука отметил, что депутаты местных советов в основном игнорировали участие в данной программе.

"К сожалению, со стороны государства внимания для решения таких проблем недостаточно, а иногда я сталкивался даже с тем, что госорганы, привыкнув к многолетней помощи международных партнёров, самоустранились", - добавил он.

Теги: #минвот #жилье #переселенцы
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