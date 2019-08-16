Небанковские финучреждения в І полугодии увеличили уплату налога на прибыль более чем на треть

Небанковские финансовые учреждения Украины в январе-июне 2019 года уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 881,9 млн грн, что на 235,3 млн грн, или на 36,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов.

Он также отметил, что позитивная динамика фискальных поступлений связана с ростом услуг, предоставленных небанковскими финансовыми учреждениями.

Наиболее динамичными в первом полугодии 2019 года были следующие финансовые услуги: факторинг (71%), страхование туристов (65,4%), кредиты, выданные финансовыми компаниями (61%), медицинское страхование (43,2%), пенсионные взносы в НПФ (29,9%), автострахование (23,8%), лизинговые платежи (23,1%), страхование жизни (20,7%), депозиты в кредитных союзах (16,6%), кредиты, выданные ломбардами (10,1%), взносы в Фонды финансирования строительства (6,7%), кредиты, выданные кредитными союзами (2,6%).

По мнению Залетова, если несколько лет назад драйвером роста на небанковских финансовых рынках были страхование финансовых рисков и факторинг, то сейчас рост связан прежде всего с активизацией финансовых услуг, ориентированных на социальные нужды населения и цифровые технологии.

Дальнейшее развитие этого сегмента финансовой системы страны будет зависеть от принятия пакета законопроектов, разработанных с участием Нацкомфинуслуг. В частности, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования рынков финансовых услуг, о защите прав потребителей финансовых услуг, о страховании, о финансовом лизинге, об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, о негосударственном пенсионном обеспечении, о кредитных союзах, о потребительском кредитовании, о системе гарантирования страхования жизни и кредитных союзов, о страховании в туризме и т.д.