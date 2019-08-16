Экономика

10:27 16.08.2019

Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

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Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

 Кабинет министров Украины подал в Хозяйственный суд Киева иск к ПАО "Укрнафта" с целью взыскания с компании 1,5 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте суда.

Иск был инициирован 12 августа. В качестве третьих лиц привлечены НАК "Нафтогаз Украины" и Министерство финансов.

В Едином государственном реестре судебных решений информация по делу (910/10890/19) в настоящее время отсутствует, в соответствии, с чем суть претензий неизвестна.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #суд #кабмин
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