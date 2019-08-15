Экономика

18:53 15.08.2019

Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $58,2 за баррель

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Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $58,2 за баррель

 Фьючерсы на нефть эталонных марок продолжают существенно снижаться в ходе торговой сессии в четверг под давлением сохраняющихся опасений о рецессии.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 подешевели на $1,28 (2,15%) - до $58,2 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,74 (1,34%) - до $54,5 за баррель.

Негативными факторами для рынка также является риск очередного витка напряженности в торговом конфликте США и Китая и данные о запасах нефти в США.

Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

Между тем министерство энергетики США в среду сообщило, что товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.

Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

Тем временем судебные власти Гибралтара постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1, сообщает газета The Gibraltar Chronicle.

В решении суда, на которое ссылается газета, говорится, что "у Гибралтара были веские доказательства того, что танкер направлялся в Сирию, когда он был задержан при входе в территориальные воды Гибралтара".

Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна. СМИ сообщали, что танкер должен был быть освобожден в четверг. Однако позднее США подали запрос генеральному прокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1.

Теги: #цены #нефть
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