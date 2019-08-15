Экономика

15:53 15.08.2019

До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

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До конца года существенного снижения курса гривни не ожидается - банкиры

Сроки начала сезонной девальвации гривни могут сместиться ближе к началу октября, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день уже можно сказать, что сроки начала сезонного роста курса доллара нарушены: к середине августа наблюдается стабильный девальвационный тренд доллара, рынок завис на уровне трехгодичного минимума 25-25,20 грн/$1. В этом году традиционное начало девальвационного тренда для гривни стоит ожидать с небольшой задержкой - с начала октября", - сказал директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной.

По его словам, главным фактором укрепления курса гривни стал повышенный спрос на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов.

"Осенью, как правило, повышается спрос на энергоносители, кроме того, ожидается пиковый объем погашения внешних займов, что может повлиять на ослабление гривни. Однако рекордный урожай зерновых и достойный объем золотовалютных резервов позволяют надеяться, что девальвация, если и будет, то незначительной", - добавил эксперт. По его оценке, при условии охранения политической стабильности до конца текущего года курс гривни останется в коридоре 25,5-26,5 грн/$1.

Заместитель председателя правления Первого инвестиционного банка Владислав Кравец полагает, что до конца сентября, пока не будет сформирован новый состав правительства, курс гривни существенно не изменится.

"До конца сентября, пока не будет сформирован новый состав правительства и большинство в Раде, пока не будет понятна экономическая программа нового правительства и пока не будут выстроены его взаимоотношения с НБУ, курс гривни будет в боковом тренде", - сказал банкир.

Старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик полагает, что традиционные осенние тренды в этом году будут сглажены. "В базовом сценарии мы ожидаем возврата курса гривни в диапазон 25,5-26,5 грн/$1 с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/$1 до конца текущего года", - сказал он, отметив при этом, что девальвационные ожидания могут усилиться в случае роста политической турбулентности.

По словам Ребрика, состояние платежного баланса и объем золотовалютных резервов остаются фундаментально благоприятными для сохранения курсовой стабильности. "Основными факторами сильной гривни являются рекордный урожай зерновых и относительно низкие мировые цены на энергоносители. Кроме того, тренд на снижение ключевых ставок в США и ЕС, вероятно, будет поддерживать аппетит инвесторов к риску. Поэтому сохранение политической стабильности, формирование технократического правительства, интенсификация структурных реформ и возобновление сотрудничества с МВФ могут послужить переориентации международных капиталов в украинские финансовые инструменты с более турбулентных рынков развивающихся стран, например, южноамериканских и азиатских", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил Ребрик, перспективы спроса на гривневые ОВГЗ со стороны нерезидентов, который ранее служил основным ревальвационным фактором, теперь не столь очевидны, что подтверждается результатами последних аукционов. "План по внутренним заимствованиям по результатам 7 месяцев 2019 года был выполнен с опережением (76,5%), а потому можно ожидать некоторого снижения объёмов предложения ОВГЗ на первичном рынке", - добавил он.

Теги: #курс #банкиры #гривня
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