"Нафтогаз" предложил переложить спецобязательство поставлять газ по заниженной цене на ЛуТЭС на ее собственника "ДТЭК"

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету министров переложить специальное обязательство поставлять газ на Луганскую ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") на собственника станции в лице "ДТЭК".

"Да нет же, не единственным (выходом из ситуации - ИФ). Подсказываем: в группе ДТЭК есть газодобывающее предприятие DTEK Oil&Gas", - говорится в сообщении НАК на ее странице в "Фейсбук".

В НАК отметили, что объемов добываемого предприятиями ДТЭК газа хватает для обеспечения нужд Луганской ТЭС.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что поставка природного газа для Луганской ТЭС на утвержденных КМУ условиях приведет к ежемесячным убыткам 120-300 млн грн.

В "Нафтогазе" считают решение правительства дискриминационным, подрывающим рыночные условия функционирования энергорынка, а также усматривают в нем прецедент прямого вмешательства государства в отношения между субъектами хозяйствования.

Как сообщалось, Кабмин 14 августа с целью предотвращения чрезвычайной ситуации на Луганской ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго"), находящейся в "обособленном" острове, обязал "Нафтогаз" поставлять газ для станции по цене в 2,895 тыс. грн/1 тыс. куб. м (без учета НДС и тарифов на транспортировку и распределения). По данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная стоимость импортируемого газа в июле составила 4,812 тыс. грн/тыс. куб. м. На Украинской энергетической бирже в июле (с поставкой в августе) газ продавался по цене 4,654 тыс. грн/тыс. куб. м. В свою очередь, "Нафтогаз" в июле предлагал на август на условиях предоплаты газ для промышленности по цене 4,64 грн/тыс. куб. м.

Луганская ТЭС 29 июля 2019 года из-за дефицита угля перешла на сжигание природного газа.