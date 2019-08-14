Экономика

18:28 14.08.2019

Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили использование газа на 3%, в июле скачок потребления составил 47% к июню

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Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили использование газа на 3%, в июле скачок потребления составил 47% к июню

Металлургические предприятия Украины в январе-июле 2019 года увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 1,110 млрд куб. м.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" в среду, в июле объем потребленного газа составил 220 млн куб. м, что на 47% выше предыдущего месяца (150 млн куб. м).

Потребление электроэнергии метпредприятиями в январе-июле текущего года составило около 6,75 млрд кВт-ч (98% относительно января-июля прошлого года). При этом в июле потреблено около 950 млн кВт-ч, что на уровне июня -2019.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2018 году снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд куб. м.

Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).

В 2017 году метпредприятия нарастили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт-ч.

В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт-ч.

В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.

В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).

Теги: #газ #метпредприятия
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