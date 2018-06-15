Экономика

16:03 15.06.2018

Метпредприятия Украины за 5 мес. сократили потребление газа на 1%, нарастили электроэнергии на 3%

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Метпредприятия Украины за 5 мес. сократили потребление газа на 1%, нарастили электроэнергии на 3%

Металлургические предприятия Украины в январе-мае 2018 года сократили потребление природного газа на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ) - до 790 млн куб. м.

Согласно информационной справке объединения металлургических предприятий Украины "Укрметаллургпром" (Днепр) по итогам балансового совещания, за указанный период без предприятий на НКТ был зафиксирован рост потребления газа на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В мае объем потребленного металлургами природного газа составил 140 млн куб. м, на уровне предыдущего месяца.

Кроме того, согласно информационной справке, потребление электроэнергии за январь-май составило 4,93 млрд кВт/ч (103% объема потребления за аналогичный период месяца 2017 года - с НКТ, 110% - без НКТ).

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2017 году увеличили потребление природного газа на 3% по сравнению с 2016 годом - до 1,8 млрд куб. м, но снизили на 11% потребление электроэнергии - до 11,5 млрд кВт/ч.

В 2016 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,74 млрд куб. м, но нарастили использование электроэнергии на 4% - до 12,9 млрд кВт/ч.

В 2015 году было зафиксировано сокращение потребления природного газа на 19% - до 2,013 млрд куб. м, при этом использование электроэнергии снизилось на 13% - до 12,4 млрд кВт-ч.

В 2014 году потребление газа металлургами составило около 2,5 млрд куб. м (81% объема потребления за 2013 год).

Теги: #газ #электроэнергия #метпредприятия
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