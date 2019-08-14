Экономика

15:45 14.08.2019

Ryanair с 29 октября начнет летать из Одессы в Будапешт

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Ryanair с 29 октября начнет летать из Одессы в Будапешт

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) с 29 октября 2019 года откроет седьмое направление из Одессы – в Будапешт (Венгрия), сообщила пресс-служба компании.

Рейсы из Одессы в Будапешт будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам в рамках расширенного расписания Ryanair для Украины на зиму 2019 года.

В настоящее время ирландский лоукостер летает из Одессы в Краков, с октября также анонсированы рейсы в Берлин (Германия), Вроцлав, Гданьск, Катовице и Познань (все - Польша).

Как сообщалось, в августе текущего года лоукост-авиакомпания Wizz Air (Венгрия) также анонсировала запуск рейсов из Одессы в Будапешт, Берлин, Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск и Катовице.

Теги: #будапешт #лоукост #одесса #ryanair #венгрия #транспорт
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