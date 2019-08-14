Экономика

13:39 14.08.2019

"Vodafone Украина" планирует до конца года открыть до 60 магазинов собственной розницы и на 25% нарастить штат ритейла

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"Vodafone Украина" планирует до конца года открыть до 60 магазинов собственной розницы и на 25% нарастить штат ритейла

Дочерняя компания оператора мобильной связи "Vodafone Украина" Vodafone Retail планирует до конца года увеличить количество собственных магазинов ритейла до 280-300 и нарастить штат до 2 тыс. сотрудников.

Такой прогноз работы компании обнародовал директор компании Vodafone Retail Денис Поздняков на встрече с журналистами в Киеве в среду.

"Мы понимаем, что ядро нашего ритейла в дальнейшем будет составлять около 250 магазинов, которые будут находиться в самых топовых локациях, в торговых центрах. Для себя мы определяем эту цифру как наиболее оптимальную", - рассказал Поздняков.

Сумму инвестиций в развитие собственной розницы Поздняков не назвал, но сообщил, что это пока инвестиционный проект.

По состоянию на середину июля 2019 года Vodafone Retail управляет собственной сетью из 243 фирменных магазинов. В планах компании - увеличить их количество до 280-300 до конца года.

"Если учитывать франшизу, которая есть у компании, то розничная сеть "Vodafone Украина" является самым большим GSM-ритейлером в Украине и насчитывает около 600 торговых точек", - заявил он.

В то же время, Поздняков уточнил, что компания не планирует отказываться от франчайзинговой сети, которая на сегодняшний день насчитывает около 360 магазинов.

В Vodafone Retail по состоянию на июль работает около 1600 сотрудников, а до конца года их количество планируют увеличить до 2 тыс.

В 2020 году ритейлер планирует работать над увеличением эффективности торговой сети.

Как сообщалось, в начале 2018 года "Vodafone Украина" сообщала о планах до конца года увеличить сеть собственных магазинов с 30 до 200, а к концу 2019 года - до 300-350. Кроме того, в планах компании - применение VR-технологий в ритейле.

"Мобильные ТелеСистемы" (Россия), материнская компания оператора "Vodafone Украина", отмечают зависимость мобильного ритейла в Украине, в частности, развития собственной розничной сети магазинов "Vodafone Украина" от экономической ситуации в стране.

"Vodafone Украина" по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 18,1% до 1,8 млрд грн., увеличила доход на 8% до 12,9 млрд грн, а показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 33,5% до 6,9 млрд грн. по сравнению с показателями 2017 года. По результатам 2018 года количество клиентов "Vodafone Украина" составило 19,7 млн (сокращение на 5,3% к 2017г).

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине.

Теги: #ритейл #планы #vodafone_украина
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